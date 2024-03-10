MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı projelerini tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye Başkan adayı Vedat Soner Başer, projelerini anlattı.
Kentte bir otelde düzenlenen proje tanıtım programında konuşan MHP Milletvekili Musa Küçük, "Gümüşhane'de bir yarış var. Ayakları yere basan projeler ile Gümüşhane'ye hizmet etmek istiyoruz. Teşkilatımız ile uyumlu bir çalışma içerisinde olacağız. Milletvekili olarak elimden gelen katkıyı yapacağım." dedi.
MHP İl Başkanı Mete Kaya ise Gümüşhane Belediyesini kazanmaları halinde güzel çalışmalara imza atacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın gücüyle hizmet etmek istediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı adayı Başer, projeleri hakkında bilgi verdi.
Programa, belediye ve il genel meclisi üye adayları ile partililer katıldı.
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