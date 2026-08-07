MHP Seydikemer\'de Yönetim Toplantısı

MHP Seydikemer İlçe Başkanlığında yönetim kurulu ve ilçe divan kurulu toplantısı yapıldı.

İlçe Başkanı Mehmet Arıç başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, teşkilat bünyesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Yeni görevlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararların ilçe ve parti teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.