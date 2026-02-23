MHP Yıldırım Ramazan Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Yıldırım Ramazan Çalışmaları

23.02.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, Ramazan'da mahalle ziyaretleri ve iftarlarla vatandaşlarla bir araya geliyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve iftar organizasyonlarıyla vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat mensupları, hem yerel meseleleri dinliyor hem de milli konularda değerlendirmelerde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, ramazanın manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini, mahalle ziyaretleri ve iftar programlarında hemşerilerle gönül gönüle olduklarını ifade etti.

Ramazanın sadece oruç ayı değil, gönüllerin yumuşadığı, kardeşliğin güçlendiği, dayanışmanın büyüdüğü müstesna bir zaman dilimi olduğunu aktaran Taşçı, şunları kaydetti:

"Yıldırım'ın her mahallesinde vatandaşlarımızla buluşuyor, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı dualara 'amin' diyoruz. Bu ay birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren bir rahmet mevsimidir. Her sofrada, her mahallede hemşehrilerimizle bir araya geliyor, Yıldırım'ın nabzını sahada tutuyoruz. Bizim siyaset anlayışımız masa başında değil, milletin içinde şekillenir. Mahallelerimizde dile getirilen her sorun, bizim için bir sorumluluktur. Sosyal yardımlardan şehir düzenine, gençlik projelerinden esnafın beklentilerine kadar her başlığı titizlikle takip ediyoruz. Ramazan'ın maneviyatı toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği kadar, milli şuurumuzu da pekiştirmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, siyasi bir söylem değil, milletimizin huzuru ve devletimizin bekasıdır. Devletimizin yanındayız, milletimizin safındayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Yıldırım Ramazan Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:21:29. #7.11#
SON DAKİKA: MHP Yıldırım Ramazan Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.