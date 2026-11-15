Miami'de UPS kargo uçağı ile yolcu uçağı taksi yollarında çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Miami'de UPS kargo uçağı ile yolcu uçağı taksi yollarında çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait kargo uçağı ile yolcu uçağı taksi yollarının kesiştiği noktada çarpıştı. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne göre cumartesi 21.15'te iniş yapan uçakla kalkış için hareket eden uçağın teması sonucu 2 kişi yaralandı.
NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne göre kaza, cumartesi günü yerel saatle 21.15'te iniş yapan bir uçak ile kalkış için hareket eden başka bir uçağın iki taksi yolunun kesiştiği noktada birbirine temas etmesi sonucu meydana geldi.
Kaynak: Xinhua
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