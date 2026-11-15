Miami'de UPS kargo uçağı ile yolcu uçağı taksi yollarında çarpıştı, 2 kişi yaralandı

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda UPS'e ait bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Birimi'ne göre kaza, cumartesi günü yerel saatle 21.15'te iniş yapan bir uçak ile kalkış için hareket eden başka bir uçağın iki taksi yolunun kesiştiği noktada birbirine temas etmesi sonucu meydana geldi.