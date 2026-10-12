Michael Jordan'ın 1998 NBA finali ikinci maç forması 14 milyon dolara alıcı buldu

Michael Jordan'ın 1998 NBA finali ikinci maç forması 14 milyon dolara alıcı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin ikinci maçında giydiği forma 14 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede evi Hunt Auctions'ın açıklamasında Jordan'ın 37 sayı attığı maçta giydiği bu forma için ödenen tutarın basketbol hatıra eşyaları arasında en yüksek sayı olduğu belirtildi.
ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanelerinden Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin ikinci maçında giydiği forması, 14 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evi Hunt Auctions'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, efsanevi basketbolcu Jordan'ın 37 sayı atarak Chicago Bulls basketbol takımına finalde galibiyeti getirdiği maçta giydiği formanın yeni sahibini bulduğu belirtildi.
Açıklamada, Jordan'ın forması için ödenen 14 milyon doların "basketbol hatıra eşyaları arasında en yüksek sayı" olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?