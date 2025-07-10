Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Z.A. (17) ve K.M. (18) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A. kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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