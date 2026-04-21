Midyat'ta Sel Felaketi: 150 Ev Su Bastı - Son Dakika
Midyat'ta Sel Felaketi: 150 Ev Su Bastı

21.04.2026 12:49
Midyat'ta etkili sağanak sonucu 150 ev su altında kaldı, temizlik çalışmaları başladı.

MARDİN'in Midyat ilçesini etkili olan sağanağın neden olduğu taşkınlarda yaklaşık 150 evi su bastı. Bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Midyat ilçesinde 18 Nisan gecesinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bağlar Mahallesi'ndeki bodrum ve zemin katlardaki evler, tavana kadar yükselen sel sularının altında kaldı. Zarar gören bölgelerde temizlik çalışması başlatılırken, suların tahliye edilmesinin ardından evlerine giren aileler, tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini gördü.

'İKİ ÇOCUĞUMU ZOR KURTARDIM'

Evi tamamen su altında kalan mahalleli Cihan Üzen, "Evim kullanılacak durumda değil, tavana kadar battı. Bütün eşyalarım gitti. Hiçbir şeyim yok. İki gündür suyun çekilmesini bekliyordum, daha bugün ancak çekildi. O an ben hastanedeydim oğlumla birlikte. Hastaneden gelmemle suyun eve girmesi bir oldu. 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğumu zor kurtardım. Ev yaşanmayacak durumda. İki gündür çocuklarım komşuların evlerinde. Ben de komşuların evlerinde kalıyorumö dedi.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Edip Doğan, birçok kişinin zarar gördüğünü ve yardım yapılması gerektiğini ifade ederek, "Mahallemiz berbat durumda, 100-150 hane su altında kaldı. Millet perişan. Biz muhtarlık olarak elimizden geleni yaptık ancak bundan sonrası yetkililerin görevi. Bu insanlara sahip çıkılması, eşyaların karşılanması lazım" diye konuştu.

'TÜM EŞYALAR YOK OLMUŞ DURUMDA'

Mağdur aileleri ziyaret edip nakdi yardımda bulunan Diyanet-Sen İlçe Başkanı Zeyni Bedir ise tablonun uzaktan görülenden çok daha ağır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Maalesef sosyal medyada ve televizyonlarda gördüğümüzden daha büyük bir felaket yaşamış burada. Vatandaşlarımızın tüm eşyaları yok olmuş durumda. Ev diye bir şey kalmamış. Sağ olsun, mahalle muhtarımızla birlikte bu felaketten etkilenen vatandaşlarımıza bir nebze yardımda bulunmak istedik. Buradan tüm hayırsever iş adamlarımıza ve derneklere çağrıda bulunmak istiyorum. Ev eşyası diye hiçbir şey kalmamış. En azından bir evin döşenmesi için ne gerekiyorsa A'dan Z'ye tüm eşyaların bu vatandaşlarımıza alınmasını talep ediyoruz. Onlara yardım edilmesini istiyoruz.ö

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Midyat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Sel Felaketi: 150 Ev Su Bastı - Son Dakika

SON DAKİKA: Midyat'ta Sel Felaketi: 150 Ev Su Bastı - Son Dakika
