Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş: "Milletin Gururuna Dokundu. İnsanlar Çok Üzüldü"

(TBMM) - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafetleri nedeniyle kendisine yönelik hakaretleri gündem olunca AK Parti grup toplantısına katıldı. Güneş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Milletin gururuna dokundu. Çok üzüldük. İnsanlar çok üzüldü" dedi.

İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz tarafından kıyafetleri hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AK Parti grup toplantısına katıldı. Salona girdiği andan itibaren izleyicilerin sık sık "Mihalgazi seninle gurur duyuyor", "Zeynep Başkan" sloganları ile desteklenen Başkan Zeynep Güneş salondaki siyasilerin de desteğini aldı. Güneş'in taktığı tülbentin benzeri, kürsüdeki AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na gönderildi.

Salonu selamlayarak ilerleyen Güneş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir süre sohbet etti. Güneş, Cevdet Yılmaz'a, "Başkanım milletin gururuna dokundu. Çok üzüldük. İnsanlar çok üzüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona geldikten sonra, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Erdoğan'ın yanına davet edildi. Güneş, Erdoğan ile kısa bir süre sohbet etti.