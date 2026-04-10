MİKSEN Genel Başkanlığına yeniden Çiçek seçildi
10.04.2026 15:33
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, genel başkanlık görevine yeniden seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, MİKSEN 15. Genel Kurulu düzenlendi.

Kurul kapsamında yapılan genel başkanlık seçimini, mevcut Genel Başkan Fatih Sultan Mehmet Çiçek kazandı.

Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 1997'de kurulan sendikanın geçmişinden bahsetti.

Toplu iş sözleşmelerinde adil yaklaşım ve üyelerin menfaatlerini koruma ilkeleriyle hareket ettiklerini belirten Çiçek, yerel yönetimlerde işveren sendikacılığının önemine dikkati çekti.

Çiçek, sendikanın etki gücüne işaret ederek, yerel yönetimlerde "adalet ve kalkınmayı sağlamak" vizyonunu benimsediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
