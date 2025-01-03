Milanovic: Hırvat Askerleri Başkalarının Savaşına Katılmayacak

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvat askerlerinin "başkalarının savaşlarına" dahil olmayacağını söyledi.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic'in Ukrayna'ya asker gönderilmesi için savunma kanununda değişikliğe hazırlanmasını eleştirdi.

Plenkovic'e Hırvatistan Anayasası'na saygı duyması çağrısında bulunan Milanovic, "Plenkovic Hırvatistan ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesine zemin hazırlamak isteyebilir ancak ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğum sürece Hırvat askerleri başkalarının savaşına dahil olmayacak." ifadelerini kullandı.

Milanovic, Plenkovic'in Hırvatistan ordusunu kendi kontrolüne almak istediğini iddia etti.

Bu arada, Milanovic ekimde Hırvatistan ordusu mensuplarının NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi'ne (NATO Security Assistance and Training for Ukraine-NSATU) katılmasına izin vermemişti.