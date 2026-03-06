Milas Belediye Başkanı Topuz, Balık Ağı Firmalarında Çalışan Kadınların Gününü Kutladı

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki balık ağı firmalarında çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, balık ağı firmalarında çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz ve yönetim kurulu üyeleri ile kadınları ziyaret eden Başkan Topuz, tüm emekçi kadınlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, çiçek ve hediyeler takdim etti. Kadınların çalışma hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Topuz, personel ile sohbet ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

"Kadınlarımız, emeğin en güzel temsilcileridir"

Başkan Fevzi Topuz, "Kadınlarımız; sevginin, merhametin, emeğin ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun en güçlü dayanağı olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi şekillendirmektedir. Hayatımızın her anında emekleri, fedakarlıkları ve sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.