Milas Belediye Başkanı Topuz, Balık Ağı Firmalarında Çalışan Kadınların Gününü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas Belediye Başkanı Topuz, Balık Ağı Firmalarında Çalışan Kadınların Gününü Kutladı

06.03.2026 15:59  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla balık ağı firmalarında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek ve hediyelerle kutladı. Topuz, kadınların çalışma hayatındaki önemine vurgu yaptı.

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki balık ağı firmalarında çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, balık ağı firmalarında çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz ve yönetim kurulu üyeleri ile kadınları ziyaret eden Başkan Topuz, tüm emekçi kadınlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, çiçek ve hediyeler takdim etti. Kadınların çalışma hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Topuz, personel ile sohbet ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

"Kadınlarımız, emeğin en güzel temsilcileridir"

Başkan Fevzi Topuz, "Kadınlarımız; sevginin, merhametin, emeğin ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun en güçlü dayanağı olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi şekillendirmektedir. Hayatımızın her anında emekleri, fedakarlıkları ve sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Fevzi Topuz, Politika, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediye Başkanı Topuz, Balık Ağı Firmalarında Çalışan Kadınların Gününü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:13:48. #7.13#
SON DAKİKA: Milas Belediye Başkanı Topuz, Balık Ağı Firmalarında Çalışan Kadınların Gününü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.