Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına, 2 helikopter, 7 arazöz, 45 orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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