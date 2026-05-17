İlk 'Milli Aile Haftası' 25-31 Mayıs'ta kutlanacak

17.05.2026 11:42
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak 'Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025'te ilan edildi. 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek stratejik öncelikleri ortaya koyan 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi' 2 Mayıs 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi. Bu kapsamda her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak. Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında, Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

'AYNI AİLEDEN ÜÇ KUŞAĞI BİR ARAYA GETİREN BAYRAM SOFRALARI KURULACAK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek. 'Üç Kuşak Bir Sofra' buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara akacak. Öte yandan, 'Milli Aile Haftası' kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: DHA

