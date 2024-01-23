Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: "Sektör içi okul modelini hayata geçiriyoruz"

SAMSUN - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, yeni bir okul modeli olan 'sektör içi okul modeli'ni hayata geçireceklerini ve yeni dönemde işletmeleri okul olarak göreceklerini söyledi.

Samsun'da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu'nun katılımıyla Sektörel İş Birliği Toplantısı düzenlendi. Mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik adımların atılarak iş dünyasının istihdam ihtiyacına yönelik sektörel iş birliğinin konuşulduğu toplantıda iş dünyasından birçok temsilci katıldı. Toplantıda ilk olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz sunum yaptı. Akabinde Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir okul modelini hayata geçiriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde mesleki eğitimle ilgili özel bazı dönüşümleri merkeze almaya çalıştıklarını söyleyen Kemal Şamlıoğlu, "Mesleki eğitimi bütün insanlığın yararına sadece teknolojik anlamda değil, yeni kültürel birikimi o Anadolu İrfan'ının Ahilik geleneği ile birlikte oluşturduğu sistemle alakalı tüm insanların huzuruna göstermek gibi bir sorumluluğu içerisinde barındırıyor. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk yapmaya çalıştığımız mevzulardan birisi de meslek, eğitimin algısını düzeltmek olacak. Bunun için topyekun birlikte gayret göstereceğiz. Sosyal medyayı ve farklı platformlarını kullanarak mesleki eğitimdeki emeği, gayreti, çocuklarımızın emeğini, çocuklarımızın nitelikli eğitimli süreçlerini, iş dünyamızın katma değerini anlatmak durumundayız. Biz artık Samsunumuzun imkanlarını, denize kıyısı olması, turizm açısından, sağlık açısından, teknolojik yatırımlar açısından sayamadığım kadar büyük imkanlarını bilen biri olarak Samsun'u bu imkanlar çerçevesinde yeninde dizayn etmek durumundayız. Bundan dolayı yeni dönemde biz adını sektöre entegre dediğimizi bir modeli hayata geçireceğiz. Sektöre entegre okul modeli. Ne demek bu? Okullarımızın alanlarının Samsun'un iş dünyasının, ticaret erbabının, firmalarımızın, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarla ilişkilendirmektir. Okullarımızın bir şekilde alan ve dallar bağlamında sektörle, entegre haline getirelim. 11. sınıftan itibaren çocuklarımızın işletmede eğitim ve öğretim ilişkisini iç içe aldıkları mekanizmayı birlikte inşa edelim. Yeni bir okul modelini hayata geçiriyoruz. Sektör içi okul modeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gece-gündüz okullarda yapsak, o okullarda laboratuvar ve atölye standartlarını sürekli yenilesek birkaç yıl sonra o atölye ve laboratuvar standartları aşağıda kalabiliyor. Biz artık yeni dönemde işletmelerimizi okul olarak göreceğiz. Özellikle organize sanayi bölgelerinde işletmelerimize diyeceğiz ki burası bizim okulumuz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler sektördeki kişilerle programı da birlikte yazacağız. Çocuklarımız üretimin içerisinde olacak. Çocuklarımız iş gücü olarak daha nitelikli hizmet edecek. Bizim çocuklarımızın en büyük özelliği girişimci olmaları olacak. Yarın bir gün kendi işlerini kuracaklar" dedi.

"Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma noktasında hepimiz fedakarlık içerisinde olalım"

Kemal Şamlıoğlu toplantıda şunları söyledi:

" 28 Şubat'ta bizi vuranlar aslında sadece imam hatip okulları üzerinde vurmadılar. 28 Şubat'ı tanzim edenler özellikle mesleki eğitimi de hedef aldılar. O günden bugüne büyük gayretlerle mücadele ediliyor. Bir noktaya kadar getirdik. Bundan sonra bütüncül bir kalkışı hep birlikte başaracağız. Mesleki eğitim çok pahalıdır. Bir çocuğa 4 yıl boyunca emek sarf ediyorsunuz. 4 yıl sonra örneği torna bölümünde mezun olan bir kardeşimiz daha iyi bir ücret bulduğu için taksici veya kurye olabiliyor. 2 meslek bizim değerli. Emeğin olduğu her yer bizim için saygı duyulacak işlerin başında gelir. Biz arzu ediyoruz ki mesleki eğitim bu emeği vermiş kardeşlerimiz kendi alanlarında istihdam olsunlar. Ondan dolayı bizim sanayicimizden, iş verenimizden, tüm paydaşlarımızdan, bu çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma noktasında hepimiz fedakarlık içerisinde olalım. Bu yıl eğitim programlarımıza Ahilik ve fütüvvet derslerini koyduk. Çünkü biz artık çıraklarımızın ustayla kurduğu ilişkilerde ahlak zemininde sadece kendisinin kazandığı değil, komşusunun da ne kadar kazandığını ve kazanması gerektiğini bilen mesleki eğitimin böyle bir zeminde hareket edeceği yeni bir vizyonu hep bir arada başta gayret veren hocalarımızla yapmak istiyoruz."

"Samsun'da mesleki eğitimlerde alt yapı konusunda çok ilerde"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiyemizin ikinci yüzyılında böyle bir toplantının Samsun'da yapılmasında milli, mesleki eğitimin geliştirilmesi ile ilgili bugüne kadar yapılan çok güzel çalışmalar var. 2016 ve sonrasında yapılan çalışmalarla hem mesleki okullar, üniversiteler hem de iş dünyasının birlikte yaptığı çalışmalar, iş birliğinde daha da önem kazanmaktadır. Bu konuda özellik Samsun iş dünyası hem milli eğitim camiamızla, hem mesleki okullarımızla hem de üniversitemizle güzel çalışmalara imza atmaktadır. Samsun da mesleki eğitimlerde alt yapı konusunda çok ileride. Bize düşen bunları daha çok gencimizle buluşturmaktır. Daha çok fonksiyon yüklemektir. Bu konuda Samsun iş dünyası temsilcilerine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında toplantı soru-cevap kısmıyla devam etti. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Toplantıya ayrıca Özel Okullar Genel Müdürü Fethullah Güner, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.