Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ mensubu 5 kişinin Yunanistan'a geçme girişimini engelledi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ mensubu 5 kişinin Yunanistan'a geçme girişimini engelledi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ mensubu 5 kişinin Yunanistan\'a geçme girişimini engelledi

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin FETÖ üyesi oldukları incelemeler sonucunda belirlendi.

24.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:09
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ mensubu 5 kişinin Yunanistan'a geçme girişimini engelledi - Son Dakika

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