Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı, 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
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Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı, 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. Kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaşan platform, veri ve GPU gücünü Türkiye'de işleyerek yurt dışı bulut servislerine veri aktarımını önlüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden EVREN, veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyor.

Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. EVREN'e e-Devlet kimlik doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor.

Katkı yap, kredi kazan, GPU gücünü kullan

EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.

Bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, EVREN ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor.

11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim

EVREN, nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi bilgisayarlı görü çalışmalarında uçtan uca veri etiketleme ve model eğitimi imkanı sunuyor.

Platformda ayrıca 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı devreye alındı. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde mevcut uygulamalar EVREN altyapısına bağlanabiliyor.

Altyapının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları, kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız olarak sunulacak.

7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı

Kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaşan EVREN'in, Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin gelişmesine ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Platformun gelecek dönemde yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi, dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

EVREN'in bu yapısıyla savunma sanayii, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler için Türkiye merkezli ortak bir yapay zeka geliştirme altyapısı oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiTürkiyeGüncelSon Dakika

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