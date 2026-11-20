(ANKARA)- YÖK'ün dört yıllık lisans eğitiminin üç yılda tamamlanmasına yönelik hazırlığı, mimarlık alanında tartışma yarattı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coşkun, Avrupa Birliği'nin mimarlıkta mesleki yeterliliklerin otomatik tanınması için beş yıllık eğitim veya dört yıl eğitim ve iki yıl denetimli mesleki staj koşulunu hatırlattı. Coşkun, "Mesele daha erken diploma vermek değil, geleceğin kentlerini ve yaşam alanlarını tasarlayacak mimarları donanımlı yetiştirmektir." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden yapılandırılarak üç yılda tamamlanabilmesi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Açıklamaya Mimarlar Odası'ndan tepki geldi. Avrupa'daki üç yıllık lisans programlarının örnek gösterilmesini değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coşkun, mimarlık eğitiminin diğer lisans programlarıyla aynı şekilde ele alınamayacağını belirterek, eğitim süresinin kısaltılmasının mesleki yeterlilikten yapı güvenliğine kadar pek çok alanı etkileyebileceğine dikkat çekti.

"MİMARLIK, YAPI GÜVENLİĞİNDEN KENT YAŞAMINA UZANAN BİR SORUMLULUKTUR"

Mimarlık eğitiminin tasarım, bilim, teknoloji ve uygulamayı bir araya getiren kapsamlı bir süreç olduğunu belirten Coşkun; tasarım stüdyoları, yapı teknolojileri, malzeme bilgisi, statik, yapı fiziği ve kent-çevre ilişkilerinin eğitimin temel bileşenleri olduğunu ifade etti. Coşkun, "Mimarlık, yalnızca yapı tasarlamak değil; insan güvenliğini, yapıların deprem performansını, malzeme ve enerji kullanımını, kentlerin geleceğini ve yaşam çevrelerinin niteliğini doğrudan etkileyen bir meslektir. Bu sorumluluk, zamana ve uygulamaya dayanan kapsamlı bir eğitim süreci gerektirir. Daha erken mezuniyet yerine daha nitelikli eğitim hedeflenmeli; üniversitelerin olanakları geliştirilmeli, akademik kadrolar güçlendirilmeli ve öğrencilerin uygulama deneyimleri artırılmalıdır. Eğitimde reform, süreyi kısaltmakla değil, niteliği yükseltmekle mümkündür. Bizim ihtiyacımız daha erken mezun olan değil, daha donanımlı mimarlardır. Mimarlık eğitimi üç yıla sığdırılamaz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YI ÖRNEK ALACAKSAK MESLEĞE KABUL KOŞULLARINA DA BAKMALIYIZ"

Üç yıllık üniversite eğitiminin Avrupa'da bulunmasının mimarlık mesleği açısından tek başına yeterli bir karşılaştırma oluşturmadığını belirten Coşkun, Avrupa Birliği'nin 2005/36/EC sayılı Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Direktifi'ne dikkat çekti. Coşkun, direktifin 46'ncı maddesi kapsamında, mimarlıkta otomatik mesleki tanınmaya esas eğitim için en az beş yıllık tam zamanlı üniversite eğitimi veya en az dört yıllık üniversite eğitiminin ardından iki yıllık denetimli mesleki staj koşulunun bulunduğunu hatırlattı. UNESCO-UIA Mimarlık Eğitimi Şartı'nın 2026 yılında yayımlanan güncel revizyonunda da akredite veya doğrulanmış mimarlık programları için en az beş yıllık tam zamanlı eğitim, mesleğe kayıt ve yetkilendirme öncesinde ise en az iki yıllık mesleki deneyim, eğitim veya staj önerildiğini belirten Coşkun, "Avrupa'da üç yıllık lisans programlarının bulunması, bu eğitimin mimarlık mesleğinde her ülkede doğrudan ve koşulsuz yetki sağladığı anlamına gelmiyor. Eğitim süresinin yanında mesleki deneyim ve yetkilendirme koşulları da değerlendirilmelidir. Avrupa'yı örnek gösteriyorsak mimarlık alanındaki uluslararası yeterlilik ölçütlerini de dikkate almalıyız." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ, MİMARLIK EĞİTİMİ KAMUSAL SORUMLULUKTUR"

Türkiye'nin deprem gerçeği nedeniyle mimarlık eğitiminin doğrudan toplumun yaşam güvenliğiyle ilişkili olduğunu ifade eden Coşkun, yapıların güvenliği, kentlerin dayanıklılığı ve yaşam çevrelerinin niteliğinin mimarların tasarım kararlarıyla yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Coşkun, "Mimarlık eğitimi; deprem güvenliği, yapı teknolojileri, malzeme bilgisi, enerji verimliliği, erişilebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanları kapsamalıdır. Türkiye'de güvenli yapılar ve sağlıklı kentler oluşturmak, yetişmiş, donanımlı ve mesleki sorumluluğunun bilincinde mimarlarla mümkündür. Bir yapının tasarımından malzeme seçimine, taşıyıcı sistemlerle koordinasyonundan çevresiyle ilişkisine kadar alınan kararlar insan hayatını etkiliyor. Bu nedenle mimarlık eğitiminin süresini kısaltmayı değil, niteliğini nasıl yükselteceğimizi tartışmalıyız." dedi.

"DAHA ERKEN MEZUNİYET DEĞİL, DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM İSTİYORUZ"

Mimarlık öğrencilerinin büro ve şantiye stajlarıyla teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdüğünü belirten Coşkun, bu deneyimlerin mesleki yeterliliğin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Coşkun, "Bir öğrencinin projeyi kağıt üzerinde tasarlamasıyla o projenin sahada nasıl hayata geçirildiğini öğrenmesi aynı şey değildir. Şantiyeyi görmesi, malzemeleri tanıması, uygulamadaki sorunları öğrenmesi ve mimarlık ofislerinde proje süreçlerine katılması gerekir. Eğitim süresi kısaltılırken bu deneyimlerin nasıl korunacağı da açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitiminin kısaltılması yerine mimarlık fakültelerinin akademik ve fiziki olanaklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Coşkun, akademik kadroların artırılması, tasarım stüdyolarının geliştirilmesi ve uygulama olanaklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Mimarlık eğitiminin geleceğine ilişkin kararların; üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve meslek örgütlerinin katılımıyla alınması gerektiğini vurgulayan Coşkun, daha erken mezuniyet yerine mesleki donanımın ve eğitim niteliğinin esas alınması gerektiğinin altını çizdi.