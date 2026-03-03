Minibüs Sürücüsüne 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Minibüs Sürücüsüne 180 Bin Lira Ceza
03.03.2026 08:29
Trafikte tartışan minibüs sürücüsü, otomobilin camını kırdığı için 180 bin lira ceza aldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde minibüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, minibüs sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Osmangazi ilçesinde dün trafikte yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, aracından inip otomobilin camını kırdı. Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sanal medyada paylaşılınca polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüsü de trafikten menedildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

