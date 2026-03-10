Arkadaşlarına Söz Verdi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'i Sınıfa Getirdi - Son Dakika
Arkadaşlarına Söz Verdi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'i Sınıfa Getirdi

10.03.2026 10:02  Güncelleme: 10:53
Bursa'da bir ilkokul öğrencisi, sınıf başkanlığı seçiminde verdiği sözün ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i sınıfına davet etti. Bozbey, öğrencilerle buluşarak onlara eğitim ve sporun önemini anlattı.

(BURSA)- Bursa'da bir ilkokul öğrencisinin sınıf başkanlığı seçimlerinde verdiği söz gerçeğe dönüştü. Arkadaşlarına "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i sınıfımıza getireceğim" vaadinde bulunan minik öğrenci, seçimi kazanmasının ardından sözünü tuttu.

Ali Karasu İlkokulu'nda sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i sınıfımıza getireceğim" vaadinde bulunan minik öğrenci, seçimi kazanmasının ardından sözünü tuttu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, minik öğrencinin daveti üzerine okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, miniklerin heyecanına ortak olurken, eğitimin önemine de dikkat çekti. Öğrencilerin isteği üzerine tüm sınıfı Bursaspor maçına götürme sözü veren Başkan Bozbey, çocuklara birer forma da hediye edileceğini dile getirdi.

Buluşma öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüşürken, Başkan Mustafa Bozbey, kadın öğretmenlere de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek hediye etti.

Kaynak: ANKA

