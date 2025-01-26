Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Miraç Kandili Mesajları

Belediye başkanları Miraç Kandili'ni kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.

26.01.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, Miraç Kandili'nin insanlık için kurtuluş olduğunu ifade ederek, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

İçerisinde bulunulan dönemde İslam alemi için birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Bu vesileyle dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Başkan Yalçın ise Miraç Kandili'nin Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olduğunu anlattı.

Bu büyük buluşmanın kendilerine insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve anlam taşır. Bu vesileyle başta hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlık için Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Yalçın, Miraç Kandili, Kocasinan, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.