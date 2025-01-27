Miraç Kandili'nde Salep İkramı - Son Dakika
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Miraç Kandili'nde Salep İkramı

Vali Aygöl, Miraç Kandili'nde vatandaşlara salep ikram etti ve gecenin önemini vurguladı.

27.01.2025 16:18
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhangazi Camisi önünde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya gelip salep ikram etti.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Miraç Kandili'nin manevi önemine dikkati çekti.

Tüm vatandaşların kandilini tebrik eden Aygöl, "Bu güzel gecede bir araya gelmek, dualarımızı paylaşmak bizler için büyük anlam taşıyor. Rahmet ve bereketin gökyüzünden yeryüzüne indiği bu mübarek gecede gönüllerimiz birleşti. Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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