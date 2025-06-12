Mısır, ABD ve İran Arası Görüşmeler

Mısır ve ABD yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sona erdirme çabaları ile Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakerelerdeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Mısır, ABD ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların bölgeye tam erişiminin sağlanması yönündeki ortak çabaları ele alındı.

Bakan Abdulati, Filistin-İsrail meselesine kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının, bölge halklarının barış, güvenlik ve istikrar beklentileri açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca ABD ve İran arasındaki nükleer program müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.

Abdulati, mevcut müzakere sürecinin devamlılığının önemini vurgulayarak, bunun gerilimi düşürme ve bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini engelleme açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bölgedeki tansiyon son günlerde yeniden yükselirken, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiğine dair haberler, askeri seçeneğin gündeme gelebileceği yönünde endişelere neden oldu.

ABD Başkanı Domald Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte, İran tarafının anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini belirterek, "Onlara bir şey oldu. Bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, "Birkaç ay öncesine göre daha az eminim." demişti.

Anlaşmaya varılmasa dahi "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini" ifade eden Trump, "Ama bunu savaşmadan, insanlar ölmeden yapmak daha güzel olurdu. Bence hata yaparlar ama göreceğiz. Sanırım bunu bize zaman gösterecek." görüşünü paylaşmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenleneceğini açıklamıştı.

ABD, İsrail ve bazı Batılı ülkeler, İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlarken, Tahran yönetimi programının barışçıl amaçlar taşıdığını ve nükleer enerjiyi elektrik üretimi gibi alanlarda kullanmak istediğini savunuyor.

Bölgede nükleer silaha sahip tek ülke olan İsrail'in, nükleer faaliyetleri uluslararası denetime açık değil. İsrail ayrıca onlarca yıldır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarının bir kısmını işgal altında tutuyor.

İran ise, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerinin bir kısmını sınırlandırmak istiyor ancak atom enerjisinin barışçıl kullanım hakkından vazgeçmiyor.