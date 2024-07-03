Mısır Bakanlar Kurulu'nda Kapsamlı Revizyon Gerçekleştirildi

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Mısır Bakanlar Kurulu'nda savunma, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıklarını içeren kapsamlı revizyon gerçekleştirildi.

Mısır resmi ajansının haberine göre, bir buçuk ay önce yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin oluşturduğu kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Kabinede Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik, Çevre Bakanı Yasemin Fuad, İletişim Bakanı Amr Talat, Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi, Yüksek Öğrenim Bakanı Eymen Aşur ve Sulama Bakanı Hani Suveylim yerini korudu.

Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Muhammed Zeki yerine Abdulmecid Sakr, Dışişleri Bakanı Samih Şukri yerine Bedr Abdulati, Maliye Bakanı Muhammed Muayyit'in yerine ise Ahmed Kucuk getirildi.

Yeni Maliye Bakanı Kucuk

Mısır'ın yeni Maliye Bakanı Kucuk, 2007'den bu yana Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu ve 2016'dan beri de Mali Politikalar ve Kurumsal Reformlardan Sorumlu Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı müzakerelere de katılan Kucuk'un ABD'nin Harvard ve Yorkshire üniversitelerinden ekonomi bilimleri alanında iki yüksek lisansı bulunuyor.

Kahire Amerikan Üniversitesi ekonomi bölümünden 1998'de onur derecesiyle mezun olan Kucuk, çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşta çalıştı.

Yeni Dışişleri Bakanı Abdulati

Atanmadan önce Mısır'ın Brüksel Büyükelçiliği görevini yürüten yeni Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesi ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol aldı.

Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesinde de önemli rol oynayan Abdulati, AB ve Kahire yönetimi arasında milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının yapılmasına da katkıda bulundu.

Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve çok sayıda görevde bulunan Abdulati, 2015-2019 yıllarında Mısır'ın Berlin Büyükelçisi görevini yürüttü.

Abdulati, 1991-1995 yıllarında Mısır'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinde de diplomat olarak görev yaptı.

Yeni Savunma Bakanı Sakr

Aynı zamanda tümgeneral olan yeni Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, atanmasından önce Süveyş Valisi olarak sivil bir görevde bulunuyordu.

Daha önce Savunma Bakan Yardımcılığı görevini de yürüten Sakr, Süveyş Valiliği döneminde çeşitli kalkınma ve altyapı projelerine imza attı.

Elektrik kesintilerinin azaldığı ve enerji santrallerine doğal gaz arzını artırma çabalarına tanık olunan bir dönemde Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'nın yerine de Kerim Bedevi atandı.

Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Seba" gazetesinin haberine göre, Mısır tarihindeki en büyük revizyon olarak görülen bu uygulamada 31 bakanlıktan 23'ü değiştirildi.

Başbakan Medbuli, 3 Haziran'da hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sunmuştu. İstifayı kabul eden Sisi, daha sonra yeniden Medbuli'ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.