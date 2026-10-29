Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Boulos ile Sudan krizi ve Libya'daki bölünmeyi görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Boulos ile Sudan krizi ve Libya'daki bölünmeyi görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'li danışman Boulos ile telefon görüşmesinde Sudan'daki krizi bitirmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı. Görüşmede Sudan'ın birlik ve toprak bütünlüğüne destek yinelenirken Libya'daki siyasi bölünmeyi bitirecek yollar da konuşuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile Sudan'daki son gelişmeleri ve krizi bitirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, ABD'li yetkili Boulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kahire ile Washington arasındaki koordinasyon ve istişareler kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel gelişmeler ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Sudan'daki son gelişmeleri de görüşen Abdulati ve Boulos, ülkedeki krizi bitirmeyi hedefleyen diplomatik çabalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Sudan'ın birlik ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Abdulati, Sudan'da krizi bitirecek kapsamlı bir siyasi anlaşmanın sağlanması, bu yöndeki bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Libya'daki son gelişmeler ve ülkedeki siyasi bölünmeyi bitirecek yollar da konuşuldu.

Ülkesinin Libya'nın birliğinin ve egemenliğinin korunmasına verdiği desteği vurgulayan Abdulati, şunları kaydetti:

"Libyalı tarafların, halkın beklentilerini karşılayan, devlet kurumlarının birliğini koruyan kapsamlı ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşabilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA
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