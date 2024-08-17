Mısır Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimi kontrol altına almanın önemini vurguladı - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimi kontrol altına almanın önemini vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve Gazze'deki savaş nedeniyle mevcut çatışmanın sınırlarının daha da genişlemesine engel olunması gerektiğini belirtti. Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüşerek, Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen çalışmaları ele aldı.

17.08.2024 22:48
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve Gazze'deki savaş nedeniyle mevcut çatışmanın sınırlarının daha da genişlemesine engel olunması gerektiğini belirtti.

İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için uluslararası düzeydeki temaslar sürüyor.

Bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kahire yönetiminin, Gazze'de ateşkese varılması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Abdulati, "uluslararası toplumun, savaşın sona ermesi ve esir takası anlaşması imzalanması gerekliliğinin her zamankinden çok daha fazla farkında olduğunu" dile getirdi.

Abdulati, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve Gazze'deki savaş nedeniyle mevcut çatışmanın sınırlarının daha da genişlemesine engel olunması için çalışmak gerektiğini ifade etti.

Bakıri ise Mısır'ın, Gazze'deki savaşın durması için yürüttüğü çalışmalar ve üstlendiği sorumluluğu takdir etti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani dün Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinin ardından Bakıri ile telefonda görüşmüştü.

Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakereleri

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını söylemişti.

Kaynak: AA

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