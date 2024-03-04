Mısır Dışişleri Bakanı, BM Gazze Koordinatörü ile yardımların girişini görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile Gazze'ye yardımların girişinin sağlanması konusunu görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Şukri ile Kaag'ın Kahire'de bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Gazze'de kötüleşen insani koşullar ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) insani yardımlara ilişkin 2720 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlamak için izlenecek adımlar ve öneriler ele alındı.

Ebu Zeyd'in bakanlığın Meta platformundan yaptığı bir diğer açıklamasına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri görüşmede, uluslararası hukuka uyması ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

"Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmalı ve Ramazan ayından önce ateşkes uygulanmalı." diyen Şukri, insani yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek miktarda artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Şukri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarını hedef alan sistematik çabaların yol açacağı tehditler konusunda uyarıda bulundu ve UNRWA'nın sığ siyasi çıkarlara sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, BM Koordinatörü Kaag'ın "Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini kolaylaştırmasının yanı sıra, ateşkesin uygulanması ve krizin sonlandırılması konusunda başından bu yana Mısır'ın önemli rolünü takdirle karşıladığına" ilişkin sözlerine yer verildi.