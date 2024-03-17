Mısır ile AB Arasında Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika
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Mısır ile AB Arasında Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık Deklarasyonu İmzalandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini yükseltmek amacıyla stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı. Mısır-AB zirvesinde bir araya gelen liderler, ayrıca Gazze'deki savaş ve bölgesel durumları ele aldı. Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.

17.03.2024 21:33  Güncelleme: 21:38
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Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, başkent Kahire'de başlayan Mısır-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini "stratejik ve kapsamlı ortaklığa" yükseltmek amacıyla ortak deklarasyonu imzaladığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleşen zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides katıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, davetlilerin her biriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin "stratejik ve kapsamlı ortaklık" düzeyine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunu görüştü.

Gazze'deki savaş da gündeme geldi

Sisi, ayrıca davetlilerle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş başta olmak üzere, bölgesel durumları da ele aldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişinin sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırmaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde bunun tüm bölgeyi derinden etkileyecek sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Mısır, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ile AB Arasında Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık Deklarasyonu İmzalandı - Son Dakika

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