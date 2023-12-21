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Mısır, Kızıldeniz'deki saldırılarla ilgili uluslararası işbirliği içinde - Son Dakika
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Mısır, Kızıldeniz'deki saldırılarla ilgili uluslararası işbirliği içinde

Mısır, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarının ardından uluslararası deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması için 'ortaklarla' koordinasyon ve işbirliği içinde olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında konuya değindi. Mısır'ın, seyrüsefer serbestisi ve Kızıldeniz'i koruma gerekliliğine ilişkin ilkeleri paylaştığını ve bu amaçla ortaklarıyla işbirliğine devam ettiğini kaydeden Şukri, Husilerin oluşturduğu tehditle mücadele kapsamında atacakları adımlara ilişkin ise bilgi vermedi.

Mısır, Kızıldeniz\'deki saldırılarla ilgili uluslararası işbirliği içinde
21.12.2023 - 22:09,
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Mısır, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarının ardından uluslararası deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması için "ortaklarla" koordinasyon ve işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Mısır'ın, ABD'nin, Husilerin, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurmasıyla ilgili ilk değerlendirmesi Dışişleri Bakanı Samih Şukri tarafından yapıldı.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında konuya değindi.

Kahire yönetiminin, seyrüsefer serbestisi ve Kızıldeniz'i koruma gerekliliğine ilişkin ilkeleri paylaştığını ve bu amaçla ortaklarıyla işbirliğine devam ettiğini kaydeden Şukri, Husilerin oluşturduğu tehditle mücadele kapsamında atacakları adımlara ilişkin ise bilgi vermedi.

Mısır'ın, ortaklarıyla işbirliği ve ilişki içinde olduğunu kaydeden Şukri, seyrüsefer serbestisinin sağlanması, ticaret mallarının akışının garanti altına alınması ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi için en iyi yol üzerinde görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Cameron ise basın toplantısında, kurulan uluslararası deniz gücüne katılan pek çok ülke olduğunu ve İngiltere'nin de bu güce katılıp gemi gönderdiğini açıkladı.

Kızıldeniz'de güvenliğin sağlanmasının, Mısır, İngiltere ve tüm dünya için çok önemli olduğunu aksi takdirde tedarik zincirlerinin etkileneceğini, mal akışının duracağını ve enflasyon yaşanacağını kaydeden Cameron, "Bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Su yollarının korunması önemli." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi 18 Aralık'ta, Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı. Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alıyor.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husiler daha sonra İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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