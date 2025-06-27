Mısır ve Fransa'dan Ateşkes Vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail ile İran arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınmasının önemli olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, "Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarını ve Filistin'in tanınması meselesini" ele aldı.

Taraflar, İran ve İsrail'in ateşkese tam olarak uymaları, tansiyonu düşürecek somut ve pratik adımlar atmaları, siyasi ve diplomatik çözüm yollarının açılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Abdulati ile Barrot, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yeniden başlatılmasının, ayrıca İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durum karşısında bölgeye insani yardım malzemelerinin girişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır, Katar ve ABD'nin "Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması" yönünde yürüttüğü yoğun çabalara işaret ederek, "uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarını durdurmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yoluyla Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.