Mısır ve Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerine onay vermesini kınadı

Mısır ile Ürdün'ün, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına onay vermesini kınadığı bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına onay vermesini kınayarak, bununla BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekti.
Açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme ve ele geçirme uygulamalarının bu toprakların hukuki, tarihi ve demografik statüsünü değiştirmeyeceğine" vurgu yapıldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, "uluslararası taraflara, İsrail'in yerleşim politikasını reddeden ve onun gayri meşru olduğunu teyit eden güçlü bir tutum sergilemeleri" çağrısında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, kararı kınayarak, uluslararası topluma bu konudaki sorumluluğu alması çağrısı yaptı.
İsrail'in kararının BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bununla hedefin işgal altındaki bölgelerde tarihi ve hukuki yapının değiştirilmesi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in bu hukuksuz, gayrimeşru tek taraflı icraatlarının mutlak olarak reddedildiği vurgulandı.
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