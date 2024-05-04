Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı - Son Dakika
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Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden yayınladığı 3 dakikalık videoda yabancı istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyarıyor. Videoda casusluğun tanımı ve suçla ilişkisi hakkında bilgi veriliyor.

04.05.2024 21:00
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(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden yayınladığı videoyla yabancı istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyardı. 3 dakikalık videoda casusluğun tanımına ve suçla ilişkisine dair bilgi veriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı - Son Dakika
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