(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden yayınladığı videoyla yabancı istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyardı. 3 dakikalık videoda casusluğun tanımına ve suçla ilişkisine dair bilgi veriliyor.
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