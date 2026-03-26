Miyelom Hastalarına Destek Etkinliği - Son Dakika
Miyelom Hastalarına Destek Etkinliği

26.03.2026 22:55
Kanser Savaşçıları Derneği, multipl miyelom hastalarına yönelik bilgi ve erken tanı etkinliği düzenledi.

Kanser Savaşçıları Derneği, Uluslararası Miyelom Vakfı işbirliğiyle "multipl miyelom" hastalarının tedavi süreciyle ilgili bilgilendirilmesi ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla Valide Sultan Vapuru'nda düzenlenen etkinliğe, Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, alanında uzman doktorlar, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Akgün, yaptığı konuşmada, derneğin 2011'de sivil bir inisiyatif olarak kurulduğunu, 2015 yılından beri de dernek vasfıyla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Derneğin bir çatı organizasyonu olduğunu belirten Akgün, bütün kanser türleriyle uğraştıklarını dile getirdi.

Akgün, dernek olarak 2 misyonlarının olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi tanı alan bireylerin süreç içinde ihtiyaçlarına yönelik projeler düzenlemek. Örneğin psikososyal destek vermek, ilaca erişim konusunda yönlendirmek gibi. Diğer bir misyonumuz ve görevimiz de toplumda sağlıklı bireylere kanseri anlatmak ve erken teşhisi sağlamak. Dolayısıyla çok sayıda yaptığımız projeler var. Bizim dernek olarak mottomuz şu, biz diyoruz ki hepimiz birimiz için. Çünkü kanser sadece tanı alan bireyin tek başına yöneteceği bir süreç değil. Bizler o nedenle bütün bu süreçte, tanıdan itibaren devamlı sizin yanınızda olmayı hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik de belediyelerin yerel yönetimler olarak sadece alt yapı hizmetleri sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını korumak, bilinçlendirmek ve desteklemek için önemli sorumluluk taşıdıklarını dile getirdi.

Kanserle mücadelede en güçlü silahlardan birinin bilgi olduğuna dikkati çeken Çelik, "Toplum olarak ne kadar bilinçli olursak erken tanı oranının o kadar artırabilir ve tedavi süreçlerinde daha güçlü adımlar atabiliriz." dedi.

Etkinlikte, 18 yıldır miyelom hastalığıyla mücadele eden 60 yaşındaki Ayşegül Turcan ve genç yaşta miyelom kanserine yakalanan Kerem Sayımer de süreçlerini anlatarak bu hastalıkla mücadele edenlere destek verdi.

Konuşmaların ardından kanser hastaları ve yakınları merak ettiği soruları alanında uzman doktorlara sordu.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Prof. Dr. Yıldız Aydın ve Prof. Dr. Sinem Civriz ise programda soruları yanıtlarken, yakınlarına da hastalara nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair bilgiler verdi.

Etkinlik, farkındalık oluşturmak için Valide Sultan Vapuru'nun kırmızı renkle ışıklandırılmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miyelom Hastalarına Destek Etkinliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.
Trump: İran'ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:43
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
SON DAKİKA: Miyelom Hastalarına Destek Etkinliği - Son Dakika
