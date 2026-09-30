Miyom ameliyatında ölen Angı\'nın 10 sanıklı davasında görevsizlik kararı verildi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden doktora öğrencisi Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, dosyanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Akdeniz Üniversitesinde doktora yapan 32 yaşındaki Angı'nın ameliyat sırasında yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın 6. duruşması, Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya maktulün babası Ayhan Angı, annesi Vicdan Angı ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla açılan davanın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğunu belirterek, delillerin değerlendirilmesinin ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Dosya, görevli ağır ceza mahkemesine gönderildi.

"Kızımın kanının yerde kalmayacağına inanıyorum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan baba Ayhan Angı, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını ifade ederek, 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin çok yerinde bir karar verdiğini söyledi.

Angı, ağır ceza mahkemesinde gereğinin yapılacağına inandıklarını vurgulayarak, "Kızımın kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Adaletin, bu işi yapan, ihmali olan liyakatsiz insanlara gereğini yapacağına inancım tam." dedi.

Anne Vicdan Angı da eninde sonunda adalet tecelli edeceğine inandığını dile getirerek, "Canım yavrum için inşallah adalet tecelli ettiği zaman içimiz bir nebze de olsa rahatlayacak. Nasıl rahatlayacaksa onu da bilmiyorum. Yavrum bir nebze de olsa rahat uyuyacak." diye konuştu.

Ailenin avukatı Onur Şahin, yaşanan olayın basit bir hekim hatası olmadığını savunarak, hekim eğitimi verilmemiş ve nasıl temin edildiği belirsiz bir demo cihazın kullanımından kaynaklanan ihmaller zinciri bulunduğunu, görevsizlik kararının hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Olay

Kasık ağrısı şikayetiyle 2022'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran Gülşah Gizem Angı'ya tip 2 miyom teşhisi konulmuş, genç kadın ameliyat sırasında hayatını kaybetmişti.