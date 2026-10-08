MKE, 9'uncu DENİZHAN-76'yı TSK'ya teslim etti; 2026'da 4'üncü teslimatını yaptı - Son Dakika
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MKE, 9'uncu DENİZHAN-76'yı TSK'ya teslim etti; 2026'da 4'üncü teslimatını yaptı

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MKE, 9\'uncu DENİZHAN-76\'yı TSK\'ya teslim etti; 2026\'da 4\'üncü teslimatını yaptı
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MKE tarafından üretilen 9'uncu milli deniz topu DENİZHAN-76, atışlı kabul testlerini geçerek TSK'ya teslim edildi. MİLGEM'in 11'inci gemisine entegre edilecek top, MKE'nin 2026'daki 4'üncü DENİZHAN-76 teslimatı oldu; yıl sonuna kadar 2 teslimat daha planlanıyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretimi gerçekleştirilen milli deniz topu DENİZHAN-76'nın 9'uncusu, kabul testlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye entegre edilecek olan MKE üretimi 9'uncu DENİZHAN-76 milli deniz topu, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak teslim edildi. Bu teslimatla birlikte MKE, 2026 yılındaki 4'üncü DENİZHAN-76 teslimatını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar 2 DENİZHAN-76'nın daha teslim edilmesi planlanıyor.

MAVİ VATAN'IN VURUCU GÜCÜ

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan DENİZHAN-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Yüksek atış hızına sahip sistem dakikada 80 atım yapabiliyor ve yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. DENİZHAN-76, düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli deniz topu DENİZHAN-76, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı sağlarken dost ve müttefik ülkelere de ihraç ediliyor. Sistem için 2025 yılında Endonezya ile ihracat sözleşmesi imzalanırken, 2026 yılında hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya ilk DENİZHAN-76 ihracatı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
Milli Deniz TopuTeknolojiGüncelTSKMKESon Dakika

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