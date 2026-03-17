Modi ve Al Nahyan'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu
Modi ve Al Nahyan'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu

Modi ve Al Nahyan'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu
17.03.2026 20:23
Modi, BAE Başkanı Al Nahyan ile güvenli geçiş için işbirliği ve saldırıları kınadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının önemine dair mutabık kaldıklarını belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Al Nahyan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, Batı Asya'daki mevcut durumu ele aldıklarını aktaran Modi, "Hindistan'ın, masum insanların can kaybına ve sivil altyapıya verilen zarara yol açan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadığını yineledik." ifadesini kullandı.

Modi, Al Nahyan ile Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının önemine dair mutabık kaldıklarını vurgulayarak, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Trump’tan Putin yorumu: Bizden korkuyor Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
