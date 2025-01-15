Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye\'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, 15-19 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan’dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılmış bir ziyaret olacak.

15.01.2025 22:56
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(ANKARA) - Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, 15-19 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılmış bir ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

15-19 Ocak'ta gerçekleşecek ziyarete ilişkin Altun, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde ülkemize bir resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde 16 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Moğolistan'dan 21 yıl sonra ziyaret

Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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