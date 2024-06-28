Moğolistan'da Tarihin En Büyük Genel Seçimi Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moğolistan'da Tarihin En Büyük Genel Seçimi Yapılıyor

Moğolistan'da yeni parlamentoyu belirlemek için yapılan genel seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday yarışıyor. Seçimde sandalye sayısı 126'ya çıkarıldı ve bu yıl adayların yüzde 39'u kadın oldu. Yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanabilecek ve resmi olmayan ilk sonuçlar kısa süre sonra açıklanacak.

28.06.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan'da, ülke tarihinin en büyük ve geniş kapsamlı genel seçimi yapılıyor.

Moğol halkı, sabahın erken saatinde yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde 21 parti ve koalisyondan 1336 aday, parlamentodaki 126 sandalye için yarışıyor.

Geçen yıl, ülkedeki siyasi çeşitliliği daha iyi yansıtması amacıyla anayasa değişikliğiyle sandalye sayısı 126'ya çıkarıldı. Bunun 78'i seçim bölgelerinden seçilenleri temsil ederken, 48'i nispi temsil sistemiyle parlamentoda yer alacak.

Bu yıl adayların yüzde 39'u kadın oldu ve bu durum Moğolistan'ın seçim tarihindeki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Kadınlar için yüzde 30 kota oluşturuldu, bunun 2028'e kadar yüzde 40'a çıkarılması planlanıyor.

Seçimde, yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanabilecek. Bu yıl, Moğolistan dışında yaşayan 13 bin 95 Moğol oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Bu rakam, 2012'den 4 bin 279 daha fazla.

Otomatik "kara kutu" oylama sistemi sayesinde sandıkların kapanmasından kısa süre sonra resmi olmayan ilk sonuçlar, Merkezi Seçim Komisyonunca açıklanacak.

Kaynak: AA

Moğolistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'da Tarihin En Büyük Genel Seçimi Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Moğolistan'da Tarihin En Büyük Genel Seçimi Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement