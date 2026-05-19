Moğolistan Heyeti Akıncılar'da

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Moğolistan heyetini ağırladı.

Akıncılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ile Moğolistan Cumhurbaşkanlığı medya ekibi üyeleri, Belediye Başkanı Murat Sevinç'i makamında ziyaret etti.

Görüşmelerde, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında heyete bilgi verildi.

Belediye Başkanı Sevinç, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu.