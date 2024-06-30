Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi: Muhammed Veled Gazvani Önde Gidiyor - Son Dakika
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Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi: Muhammed Veled Gazvani Önde Gidiyor

Moritanya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ardından sayımı süren oyların yüzde 55'ini alan Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, yarışı önde götürüyor. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 60'ının açıldığını duyurdu. Gazvani'nin yüzde 55'lik oy oranıyla ilk sırada bulunduğunu açıklayan Komisyon, ikinci sıranın hukukçu Bayram el-Dah Abed'e ait olduğunu bildirdi. Ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy sayım işlemi devam ediyor.

30.06.2024 12:55
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Moritanya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ardından sayımı süren oyların yüzde 55'ini alan Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, yarışı önde götürüyor.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 60'ının açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gazvani'nin oyların yüzde 55'ini alarak ilk sırada bulunduğunu açıklayan Komisyon, adaylardan hukukçu Bayram el-Dah Abed'in yüzde 22,76 ile ikinci sırada olduğunu bildirdi.

Komisyon, Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar'ın oyların yüzde 13,27'sini alarak 3. sıraya yerleştiği bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar ülke genelindeki 4 bin 503 sandıktan 2 bin 669'u açıldı. Ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy sayım işlemi sürüyor.

Moritanyalılar, yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana sekizinci kez düzenlenen seçimde 7 aday yarışıyor.

2019'da cumhurbaşkanı seçilen Gazvani, ikinci dönem için halkın onayını istiyor.

Seçimin 2. tura kalması durumunda Moritanyalılar, 13 Temmuz'da tekrar sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

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