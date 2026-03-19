Moskova'da Banka Patladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir banka şubesinde patlama meydana geldi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Rosselhozbank'ın şubelerinden birinde patlama yaşandı.
Olay yerine acil servis ekipleri intikal ederken 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli gencin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilerek patlamanın, "Ukraynalı dolandırıcıların talimatıyla gerçekleştirildiği" iddia edildi.
Olayda, can kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?