Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'nın banliyösündeki bir konser salonuna düzenlenen kanlı saldırıya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir Rus vatandaşı ve Orta Asya'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlar bulunuyor. Şüphelilerden ikisi, saldırıda kullanılan silah ve araçların satın alınması için para transferi yaparken, üçüncüsü ise saldırı için suç ortakları topladığı ve failleri finanse ettiği belirtildi. Saldırıda en az 144 kişi hayatını kaybederken, 551 kişi de yaralandı.

05.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'nın banliyösündeki konser salonuna düzenlenen kanlı saldırıya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Servisten Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Moskova, Yekaterinburg ve Omsk kentlerinde tutuklanan şüphelilerden birinin Rus vatandaşı, ikisininse Orta Asya'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlar olduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerden ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silah ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiği, üçüncüsünün ise saldırı için suç ortakları topladığı ve failleri finanse ettiği kaydedildi.

22 Mart'ta Moskova'nın kuzeybatısındaki Crocus City Hall binasının konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve ardından büyük bir yangın çıkmıştı. Resmi verilere göre saldırıda en az 144 kişi hayatını kaybederken, 551 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Orta Asya, Moskova, Rusya, Rusya, Güvenlik, Terör, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
    09:57 Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

    Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.

  • Gazze'de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 33.000'i aştı
    09:56 Gazze'de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 33.000'i aştı

    Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 62 Filistinli öldü, 91 Filistinli yaralandı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi. Gazze'deki çocuklar ise kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.

  • Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol Birinci Lig Şampiyonu
    09:50 Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol Birinci Lig Şampiyonu

    Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın antrenörü Fatma Kara, Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olduğunu belirtti.


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement