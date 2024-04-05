MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'nın banliyösündeki konser salonuna düzenlenen kanlı saldırıya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Servisten Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Moskova, Yekaterinburg ve Omsk kentlerinde tutuklanan şüphelilerden birinin Rus vatandaşı, ikisininse Orta Asya'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlar olduğu belirtildi.
Açıklamada şüphelilerden ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silah ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiği, üçüncüsünün ise saldırı için suç ortakları topladığı ve failleri finanse ettiği kaydedildi.
22 Mart'ta Moskova'nın kuzeybatısındaki Crocus City Hall binasının konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve ardından büyük bir yangın çıkmıştı. Resmi verilere göre saldırıda en az 144 kişi hayatını kaybederken, 551 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 62 Filistinli öldü, 91 Filistinli yaralandı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi. Gazze'deki çocuklar ise kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.
Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın antrenörü Fatma Kara, Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olduğunu belirtti.
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