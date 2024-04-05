Moskova'daki Kanlı Saldırıya Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova'nın banliyösündeki konser salonuna düzenlenen kanlı saldırıya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Servisten Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Moskova, Yekaterinburg ve Omsk kentlerinde tutuklanan şüphelilerden birinin Rus vatandaşı, ikisininse Orta Asya'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlar olduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerden ikisinin, terör saldırısında kullanılan ateşli silah ve araçların satın alınması için para transferi gerçekleştirdiği, üçüncüsünün ise saldırı için suç ortakları topladığı ve failleri finanse ettiği kaydedildi.

22 Mart'ta Moskova'nın kuzeybatısındaki Crocus City Hall binasının konser salonunda silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve ardından büyük bir yangın çıkmıştı. Resmi verilere göre saldırıda en az 144 kişi hayatını kaybederken, 551 kişi de yaralandı.