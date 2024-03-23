Moskova\'daki terör saldırısında ölü sayısı 93\'e yükseldi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise saldırıya karışan dört terörist de dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya Soruşturma Komitesi, dün akşam Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini açıkladı. Komite'nin açıklamasında, "Şu an itibarıyla ölü sayısı 93 olarak belirlenmiştir. Ölü sayısı daha da artacaktır. İlk verilere göre ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve yanmadan kaynaklanan zehirlenmelerdir" bilgisine de yer verildi.

KREMLİN: FSB DİREKTÖRÜ BORTNİKOV DEVLET BAŞKANI PUTİN'E, DÖRT TERÖRİSTİN DE BULUNDUĞU 11 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ VERDİ

Kremlin'in Telegram kanalından paylaşılan açıklama ise şöyle:

"Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Alexander Bortnikov, aralarında Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına karışan dört teröristin de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Devlet Başkanı'na bilgi verdi. Alexander Bortnikov ayrıca Vladimir Putin'e FSB'nin terör saldırısının faillerinin suç ortağı üssünü tespit etmeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi."