Rusya'da terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya'da terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki 'Crocus City Hall Konser Salonu'na düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan kişilerin Orta Asya kökenli olduğu ve saldırıyla ilgili silah ve araçları satın almak, failleri finanse etmek gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükselirken, daha önce 10 kişi tutuklanmıştı.

04.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki "Crocus City Hall Konser Salonu"na düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan yeni kişiler olduğu ifade edildi.

Moskova, Yekaterinburg, Omsk kentlerinde toplam 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların tümünün Orta Asya kökenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, gözaltına alınanlardan ikisinin terör saldırısında kullanılan silah ve araçları satın almak için para aktardığı, üçüncüsünün ise terör saldırısı için adam toplama ve failleri finanse etmekle doğrudan ilgilendiği belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 10 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Asya, Moskova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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