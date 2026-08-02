Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Tarsus'ta bariyere çarpan motosiklet sürücüsü Hakan Sevinç (22) yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hakan Sevinç (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Pozantı kavşağında refüjdeki bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sevinç'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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