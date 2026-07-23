Motosiklet Kazasında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsünün yola düşen metal parçaya çarparak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çevre yolu tünelleri çıkışında meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan, metal parçanın düştüğü vincin şoförü E.K. ile firmanın mesul müdürü T.T'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi çevre yolu tünelleri çıkışında motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında metal parçanın ait olduğu vinç tespit edilmiş, vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.