MSB\'den Gençlere Kariyer Fuarı

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle bir araya gelecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa'da bir araya gelineceği belirtildi.

Bu kapsamda, 17-18 Şubat'ta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 20-21 Şubat'ta Selçuk Üniversitesi, 24-25 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi, 26-27 Şubat'ta Manisa Celal Bayar Üniversitesinde stant açılacak.

Yapılan etkinlikte, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde yer almak isteyen gençlerle bir araya gelerek, personel temini hakkında bilgiler paylaşılacağı belirtildi.