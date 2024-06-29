MSB, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği sağlıyor

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan CH-47 Chinook ve Cougar tipi helikopterlerden çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.