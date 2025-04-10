Msb Kaynakları: Türkiye ve İsrail, Suriye'de Çatışmasızlık Mekanizması İçin Yüz Yüze Temas Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Msb Kaynakları: Türkiye ve İsrail, Suriye'de Çatışmasızlık Mekanizması İçin Yüz Yüze Temas Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye'de çatışmasızlık" konusundaki temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulduğuna dair iddialara ilişkin ise, "GKRY’de ve Yunanistan’da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığı gözlemlenmekte; genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiği görülmektedir. Bu gelişmeler Rum/Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne sermektedir" açıklaması yapıldı.

10.04.2025 12:52
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında " Suriye'de çatışmasızlık" konusundaki temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulduğuna dair iddialara ilişkin ise, "GKRY'de ve Yunanistan'da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığı gözlemlenmekte; genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiği görülmektedir. Bu gelişmeler Rum/Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne sermektedir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk konuşmasına, İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlayarak başladı ve 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 şehit ile diğer tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.

Aktürk, bakanlığın ülkenin güvenliği ve istikrarı için görevlerine şevk ve sorumlulukla devam ettiğini vurguladı. Aktürk, terörle mücadele ve sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son iki haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 şahıs yakalanmış, 4 bin 43 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 555'tir. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 372, engellenen kişi sayısı da 21 bin 358 olmuştur. Ayrıca son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Aktürk, Türkiye'nin 1952'den bu yana aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olduğu NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, ittifaka katıldığı günden bugüne kadar olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye devam edecek, NATO'ya önemli ve belirleyici katkılarda bulunmayı sürdürecektir" dedi.

"İsrail'i iyi komşuluk prensiplerine uygun hareket etmeye davet ediyoruz"

İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırılarını da değerlendiren Aktürk, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir. Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı halde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provakasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır. İsrail'i iyi komşuluk prensiplerine uygun hareket etmeye ve Suriye'nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise İsrail'in bu hukuksuzluğuna engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Msb Kaynakları: Türkiye ve İsrail, Suriye'de Çatışmasızlık Mekanizması İçin Yüz Yüze Temas Gerçekleştirdi - Son Dakika

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