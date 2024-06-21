Msb: "Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz Şehit Oldu"

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.