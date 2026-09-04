MSB: Sivas Kongresi'nde millet istiklalini dünyaya ilan etti - Son Dakika
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MSB: Sivas Kongresi'nde millet istiklalini dünyaya ilan etti

MSB: Sivas Kongresi\'nde millet istiklalini dünyaya ilan etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlık, manda ve himayenin reddedildiği kongrede milletin geleceğine kendi iradesiyle yön vereceğini ilan ettiğini belirterek, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "107 yıl önce Sivas'ta yalnızca bir kongre toplanmadı; bir millet, geleceğine kendi iradesiyle yön vereceğini dünyaya ilan etti. Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu milletin karakterinde teslimiyet değil, istiklal vardır" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Sivas Kongresi'nde millet istiklalini dünyaya ilan etti - Son Dakika

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